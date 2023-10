Visita lampo del ministro della Difesa: "Il popolo palestinese non è Hamas"

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, è in visita lampo in Libano. Il ministro – si legge in un post su X del Ministero della Difesa – è arrivato in Libano per fare visita ai militari italiani e incontrare alcuni rappresentanti delle istituzioni del Libano. “Continua lo sforzo della Difesa per prevenire un ulteriore deterioramento della situazione in Medioriente“, si legge nel post.

Crosetto: “Popolo palestinese non è Hamas”

“Il popolo palestinese non è Hamas. Un conto è Hamas, organizzazione terroristica che ha come unico scopo quello di distruggere Israele, un conto è il destino del popolo palestinese”, ha detto Crosetto ai microfoni di Rainews.”È un punto su cui tutti sono d’accordo – ha affermato – Bisogna distinguere, ‘discernere’ avrebbe detto San Paolo tra le due cose ed è quello che tutto il mondo sta cercando di fare”.

“Nessuno è così pazzo da allargare il conflitto”

“Ci stiamo muovendo a 360 gradi per fare in modo che non ci sia una escalation né un peggioramento, ma nessuno è così pazzo da pensare di allargare il conflitto”, ha aggiunto poi Crosetto. “Sarebbe ancora più drammatico se queste vicende infiammassero il mondo islamico e scatenassero guerra tra Islam e Occidente – ha affermato – È la prima volta che vedo attivismo corale per evitare che la situazione possa peggiorare”: “Vuol dire che alcune cose che sono successe negli ultimi anni hanno fatto cambiare mentalità”, ha aggiunto.

