Il ministro: "Contributo 2mila euro è adeguamento su redditi importanti"

Il ministro della Sanità Orazio Schillaci parla della legge di Bilancio e della norma sull’iscrizione al sistema sanitario nazionale anche per chi non ha diritto a farlo gratuitamente. “Soddisfatto della manovra, ci sono tre miliardi in più rispetto a due miliardi e tre già stanziati è un risultato che non avveniva da vent’anni. Il contributo dei duemila euro per l’assistenza sanitaria non è per gli extreacomunitari ma è per chi che chi vive in Italia e produce reddito quindi sono sicuramente persone benestanti. Inoltre non abbiamo introdotto una nuova tassa perchè già pagavano, è semplicemente un adeguamento dopo tanti anni e va ad incidere su persone che sicuramente hanno un reddito importante”, ha detto Schillaci a margine del convegno promosso da Fratelli d’Italia.

