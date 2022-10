56 anni, romano, mai sceso nell'agone politico, è un medico di lungo corso, specializzato in medicina nucleare di cui è professore Ordinario dal 2007

Dopo un ministro politico alla Sanità arriva un tecnico puro con la nomina di Orazio Schillaci, rettore dal novembre 2019 dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’. Schillaci, 56 anni, romano, mai sceso nell’agone politico, Schillaci è un medico di lungo corso, specializzato in medicina nucleare di cui è professore Ordinario dal 2007. Schillaci si laurea a Roma a La Sapienza nel 1990 in Medicina e Chirurgia, conseguendo nel 1994 la Specializzazione in Medicina Nucleare. Nel 2000, sempre a La Sapienza di Roma consegue il titolo di Dottorato in ‘Imaging funzionale radioisotopico’ mentre nel 2009 si specializza in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Preside della Facoltà di Medicine e Chirurgia dal 2013, è direttore della UOC di Medicina Nucleare del Policlinico Tor Vergata dal 2001. Insegna nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel corso di laurea in TRM e in molteplici scuole di specializzazione. Fa parte dell’Editorial Board delle 2 riviste internazionali più prestigiose nel settore della Medicina Nucleare (Eur J Nucl Med Mol Imaging e J Nucl Med). Nel corso della sua carriera è stato autore di 220 articoli in extenso presenti su PubMed; la sua macro area di interesse è quella della diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, mentre, come si legge dal suo curriculum, i suoi campi di interesse sono la medicina nucleare, l’imaging molecolare e la fusione di immagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata