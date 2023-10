Il Commissario per l'Economia dell'Unione ha parlato agli studenti dell'Università Cattolica

Paolo Gentiloni ha parlato del ruolo della Ue in questo momento di alta tensione per via dei conflitti in corso in Medioriente e Ucraina. “L’Europa che qualcuno ha definito potenza tranquilla, non può essere l’unico erbivoro in un mondo di carnivori ed è questa è la direzione che l’Unione Europea deve intraprendere”, ha detto il Commissario per l’Economia dell’Unione Europea parlando agli studenti dell’Università Cattolica a Milano durante la lezione aperta dal titolo “Un’Europa protagonista? Sfide e opportunità in un mondo che cambia”.

“Noi a Bruxelles la chiamiamo autonomia strategica. Autonomia strategica non vuol dire derive protezionistiche o fare concorrenza alla Nato da un punto di vista militare – ha continuato Gentiloni – Questa assunzione di responsabilità ha provocato effetti contraddittori: da una parte ha prosciugato l’acqua in cui nuotavano molti nemici del progetto europeo. Le passioni nate negli anni dieci con gli strateghi delle varie strategie di fuoriuscita dall’euro, dalla Ue, la Brexit. Quell’acqua si è prosciugata. Oggi nel Regno Unito oggi si parla bregret, ossia di coloro i quali ritengono sia stato un errore e amerebbero fare marcia indietro rispetto a brexit e rappresentando il 60% dei cittadini inglesi”.

