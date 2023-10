Così il Commissario per l'Economia dell'Unione Europea agli studenti dell'Università Cattolica

Paolo Gentiloni ha parlato del ruolo dell’Unione europea in questo momento di tensioni e del futuro della istituzione agli studenti dell’Università Cattolica durante la lezione aperta dal titolo “ Un’Europa protagonista? Sfide e opportunità in un mondo che cambia”. “L’Europa si è occupata molto del sostegno all’Ucraina e della minaccia che viene dalla Russia di Putin. Però dobbiamo sapere che il nostro futuro si proietta su una dimensione che riguarda il Mediterraneo, i Paesi del Golfo e l’Africa – ha detto Gentiloni – È lì che il ruolo geopolitico dell’Unione Europea potrà essere fondamentale. Lì si svolge la nostra competizione con la Cina, lì si può esercitare la nostra influenza da ogni punto di vista e lì si gioca la partita sul piano demografico, sociale. La vicinanza con l’Africa è una minaccia o una straordinaria risorsa? Io sono convinto sia una straordinaria risorsa ma serve un’Europa protagonista di questa risorsa per poterla valorizzare.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata