Il Presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato al Quirinale i Prefetti e i Consiglieri di Prefettura di nuova nomina, affrontando diversi temi tra cui il terrorismo, i migranti e la sicurezza. “Il contesto nel quale ci troviamo ad agire rende particolarmente impegnativi i vostri compiti. Si diffondono, infatti, germi della pseudocultura della violenza e dell’odio, a livello internazionale e interno. E questo alimenta minacce anche di natura terroristica e comportamenti che aggrediscono la libertà dei cittadini” ha detto il Capo dello Stato in merito alla minaccia terroristica.

Nonostante le “minacce anche di natura terroristica e comportamenti che aggrediscono la libertà dei cittadini“, “vanno sempre garantiti i diritti fondamentali di espressione, associazione e riunione, sanciti dalla nostra Carta fondamentale” ha detto Mattarella in merito al tema sicurezza sottolineando come “I Prefetti – e gli uffici da loro diretti – sono, per definizione, presidi di legalità, e l’attenzione dei cittadini verso la tutela dei diritti, nella cornice di sicurezza che le istituzioni devono assicurare, li interpella in modo crescente”.

Migranti, Mattarella: Tema ancora più urgente dopo dramma Medioriente”

“Il tema delle immigrazioni irregolari, con il dramma dei minori non accompagnati, si inserisce in questo quadro” ha poi detto Mattarella “appare forse incongruo definire emergenza un fenomeno con il quale ci si confronta da anni. L’Unione Europea sembra, finalmente – ha aggiunto il Capo dello Stato -averne colto la natura non congiunturale e la necessità di affrontarlo alla radice e in maniera solidale, come compito comunitario, ancora più urgente alla luce dei drammatici avvenimenti in Medio Oriente.

