Il presidente della Repubblica alla cerimonia per la Giornata mondiale dell'Alimentazione alla Fao

“Il Medio Oriente è nuovamente in fiamme, a causa di un vile attacco che è già riuscito ad elevare a livelli inusitati la spirale dell’orrore e delle violenze”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia per la Giornata mondiale dell’Alimentazione alla Fao. “Assistiamo ad un preoccupante aumento delle tensioni internazionali, ad un allargarsi delle faglie fra Paesi e fra regioni del mondo e ad un ritorno di atteggiamenti imperialistici e dei nazionalismi” le parole di Mattarella. “Un quadro che il Segretario Generale dell’Onu, Guterres ha efficacemente descritto come ‘un mondo multipolare senza multilateralismo’ e per questo più esposto a tensioni geopolitiche e ad una preoccupante tendenza alla contrapposizione piuttosto che alla collaborazione fra Stati”, aggiunge il Capo dello Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata