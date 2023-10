Le ultime sono state rivelate da Striscia la Notizia

Dalla transumanza africana al lupo che incontrano le ragazze, dal cambiamento del clima ai fuorionda trasmessi da Stiscia la Notizia. Le frasi e le gaffe di Andrea Giambruno che hanno caratterizzato la sua conduzione del ‘Diario del giorno’ su Rete 4. Fino agli ultimi due fuorionda, rivelati il 18 e il 19 ottobre su Striscia.

Nel primo, quando si è rivolto alla collega Viviana Guglielmi ha detto: “Unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’… Sembri una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”. Nella ‘seconda manche‘, andata in onda il 19 ottobre le frasi ascoltate nel fuori onda sono: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Sai che io e… abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con…. Ma hai sco…? C’è fi…? Sc…to?. Ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio. Sì, devi far parte del nostro gruppo. Noi facciamo le foursome.”

In precedenza durante il programma ‘Diario del giorno’ aveva detto davanti alle telecamere mentre si parlava di Silvio Berlusconi: “Io ho sentito dire, anche dai politici attuali, che magari ricoprono ruoli molto importanti, Silvio Berlusconi — tra le tante caratteristiche – ha avuto quella di incarnare quella di formidabile visionario, dal punto di vista geopolitico. Aveva già capito tutto ciò che sarebbe successo in situazioni che quest’oggi stiamo commentando, dalla transumanza – così possiamo definirla – dall’Africa verso l’Europa alla Guerra fredda tra Stati Uniti e Russia. Aveva già visto tutto”.

Sul cambiamento del clima e l’ondata di calore: “Il caldo in estate non è poi una grande notizia”, al ministro tedesco Lauterbach: “Fa troppo caldo in Italia? Se non ti sta bene, stai a casa tua, stai nella Foresta Nera, stai bene, no?”. Sullo stupro di gruppo a Palermo e di quello al Parco Verde di Caivano: “Certo che se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti. Certamente, questo è assodato. Non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento o di inciampo. Però se eviti di ubriacarti o perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi che il lupo lo trovi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata