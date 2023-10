Chiesta intercessione per essere ricevuti dalla ministra Bernini

Una delegazione di studenti che ieri hanno montato alcune tende da campeggio a Roma in Piazza Montecitorio, davanti alla sede della Camera dei Deputati, per chiedere più attenzione sul tema del caro affitti, hanno incontrato il ministro Ciriani. Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha detto che cercherà di intercedere con la ministra dell’Università e della Ricerca Bernini, dalla quale gli studenti vorrebbero essere ricevuti.

