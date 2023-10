Le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento dopo l'ok del Cdm

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha risposto alle domande dei giornalisti in merito a una manovra finanziaria blindata dal governo, per la quale, infatti, è stato annunciato in conferenza stampa che non ci saranno emendamenti di maggioranza. “Il parlamento avrà modo comunque di farsi sentire. La maggioranza si fa rappresentare dal governo. È una prova di grande compattezza” le parole dell’esponente di Fratelli d’Italia.

