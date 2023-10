L'incontro a Palazzo Chigi: "Impegnati su crisi umanitaria e ostaggi"

Dopo il Consiglio dei ministri dedicato alla legge di bilancio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il re di Giordania Abdallah II Ibn Al Hussein. Al colloquio, che si è tenuto a Palazzo Chigi, hanno preso parte anche il Vice Presidente e Ministro degli Esteri Tajani e il Vice Presidente e Ministro degli Esteri giordano Safadi. Sono stati affrontati, spiega una nota di Palazzo Chigi, “gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, approfondendo in particolare le possibili iniziative per evitare l’allargamento della crisi in corso”.

“Impegnati su crisi umanitaria e ostaggi”

“L’Italia e la Giordania sono in prima linea per favorire la soluzione dei problemi umanitari più urgenti e per la liberazione degli ostaggi”, riferisce ancora la nota della presidenza del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata