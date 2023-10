Antonio Tajani commenta la manovra finanziaria: “Sono molto soddisfatto per il tema pensioni, che stava particolarmente a cuore a Forza Italia”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri all’uscita da Palazzo Chigi, dopo il consiglio dei ministri. Grande spazio anche al tema della sanità: “L’obiettivo – ha detto – è quello di abbattere le liste di attesa, che sono una vergogna nazionale”. E sul conflitto tra Israele e Hamas Tajani ha ribadito: “Lavoriamo a una de-escalation, per portare la pace in Medio-Oriente”.

