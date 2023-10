Un kibbutz attaccato da Hamas

Il ministro degli Esteri: "Stiamo lavorando da giorni per il loro ritorno ma non è facile"

“Stiamo lavorando da giorni per un ritorno degli ostaggi” in Medioriente, “sono stato in Egitto e in Giordania e siamo in costante contatto con molti Paesi arabi, con il presidente del Consiglio in prima persona”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, da Bolzano. “Non è facile – ha ammesso – perché non sono solo nelle mani di Hamas ma nelle mani di più organizzazioni fiancheggiatrici di Hamas”.

