La premier: "Rafforzata la sicurezza dei luoghi sensibili e delle nostre comunità ebraiche"

“Non c’è attualmente un livello di allerta particolare in Italia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Maputo nel corso della visita a bordo del cacciatorpediniere della Marina Militare ‘Durand de la Penne’ parlando della situazione in Medioriente. “Una delle primissime cose che abbiamo fatto nel giorno degli attacchi atroci di Hamas è stato proprio quello di rafforzare la sicurezza dei luoghi sensibili e delle nostre comunità ebraiche – ha ricordato la premier –. Chiaramente, come ho già detto giorni fa, ritengo possa esserci un rischio emulazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata