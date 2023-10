Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Sulle risorse, Giorgetti ha trovato la quadra"

“La Nadef è il presupposto della manovra che è cauta e responsabile, ma con la chiara determinazione di supportare soprattutto i nostri lavoratori con il taglio del cuneo fiscale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo l’ok del Parlamento alla Nadef. Per quanto riguarda le risorse disponibili, Urso ha detto: “Il ministro Giorgetti ha trovato la quadra: le risorse che saranno messe in campo saranno indirizzate a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie numerose”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata