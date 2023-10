Via libera di Palazzo Madama anche alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza

L’Aula del Senato ha dato il via libera alla Relazione sullo scostamento di bilancio con 111 sì, 69 no e un astenuto. Per questa votazione era necessaria la maggioranza assoluta.

Ok Senato a nota aggiornamento Nadef con 111 sì

L’Aula del Senato ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) con 111 sì, 69 no e nessun astenuto.

