La segretaria del Pd invita tutti alla manifestazione dell'11 novembre

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso le sue critiche all’approvazione dello scostamento di bilancio previsto dalla NADEF, sottolineando in particolare la mancanza di risorse sulla sanità pubblica: “Avevamo chiesto al governo degli impegni precisi per la difesa della salute pubblica e non abbiamo avuto risposte”, evidenziando come neanche i 4 miliardi chiesti dal ministro Schillaci siano stati previsti dalla NADEF. “Continueremo questa battaglia contro i tagli del governo Meloni”, chiudendo poi con un invito alla prossima manifestazione: “Aspetteremo tutti per questa battaglia anche nella piazza dell’11 novembre”.

