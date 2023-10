La segretaria del Partito Democratico: "Abbiamo votato contro lo scostamento di bilancio e continueremo questa battaglia contro i tagli dell'esecutivo"

“Avevamo chiesto al governo degli impegni precisi per la difesa della sanità pubblica e non abbiamo avuto risposte. Anzi, avevamo chiesto di mettere almeno 7 miliardi per stare alla spesa di quest’anno, almeno i 4 miliardi che chiede il loro ministro Schillaci e che chiedono le Regioni, e invece niente. Per questo motivo abbiamo votato contro lo scostamento di bilancio e continueremo questa battaglia contro i tagli del governo Meloni, contro l’allungamento delle liste d’attesa. Aspetteremo tutti per questa battaglia anche nella piazza dell’11 novembre“. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata