L'ex deputato dem a margine della manifestazione della comunità ebraica milanese

“Questo non è un normale scontro tra israeliani e palestinesi. Hamas ha nell’articolo 7 del suo statuto la precisa volontà di ammazzare gli ebrei. Dal punto di vista proporzionale questa cosa è molto più grande delle Torri gemelle ed è figlia di una rete di alleanze con l’Iran, con Hezbollah nel sud del Libano, c’è la jihad nella striscia di Gaza. Israele è di fronte ad un pericolo mortale”. Così l’ex deputato del Partito Democratico, Emanuele Fiano, a margine della manifestazione indetta dalla comunità ebraica milanese in solidarietà di Israele. “In questi minuti – prosegue Fiano- tutto il nord di Israele è andato nei rifugi, c’è un attacco con i droni. Se il conflitto si allargasse, dal sud al nord, vorrebbe dire un tentativo di accerchiamento da parte di persone che non vogliono trattare con Israele, ma cancellarlo. Qui ci sono molte persone che hanno capito questo pericolo e hanno portato la loro solidarietà”.

