Il vicepremier:"Ci sarà una riunione dei ministri degli esteri dell’Unione Europea"

Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dichiarato ai giornalisti in ingresso alla conferenza stampa che dovrebbe annunciare il ritorno in Forza Italia di Letizia Moratti. “Vediamo di assistere tutti coloro che vogliono essere assistiti”, sottolineando il lavoro della Farnesina e dell’ambasciata in Israele per salvaguardare tutti gli italiani presenti sul posto. Inoltre, il ministro ha sottolineato l’impegno di tutta la comunità internazionale per la risoluzione del conflitto: “Stiamo tutti lavorando per una de-escalation, per circoscrivere il conflitto”, aggiungendo che “stasera ci sarà una riunione dei ministri degli esteri dell’Unione Europea. Sono stati invitati anche i ministri degli esteri di Israele e palestinese. Vedremo cosa si può fare”.

