L'annuncio di Tajani. L'ex ministra rientra nel partito di Berlusconi a meno di un anno dalla parentesi con Renzi e Calenda come candidata al comune di Milano

Letizia Moratti torna in Forza Italia. L’ex ministra guiderà la consulta della segreteria. A dare l’annuncio, in una conferenza congiunta, è stato il presidente del partito Antonio Tajani. “Conosco da anni Letizia Moratti, la sua grande esperienza mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di Forza Italia, della quale fanno parte – secondo statuto – personalità di alto livello con il compito di elaborare proposte sui principali argomenti”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri.

Tajani: non vogliamo chi cerca poltrone, ma costruire progetto

“Non cerchiamo amici che cercano una poltrona, ma persone che vogliano costruire un progetto per l’Italia di domani ed essere parte attiva di questo disegno che non è altro che il sogno che Berlusconi aveva”, ha detto Tajani che ha poi concluso: “Siamo pronti a chiamare a raccolta esperienze e intelligenze che ci permettano di essere una forza guida nella lotta al cambiamento climatico. Dobbiamo diventare una forza ambientalista, che non sia negazionista ma nemmeno quella di Timmermans, una terza via – ha aggiunto -. Affrontare il tema delle fragilità, per i nostri concittadini che stanno combattendo una lotta per la loro vita”.

Moratti: “Accetto con responsabilità”

“Accetto con spirito di responsabilità e servizio” la proposta del segretario di Forza Italia Antonio Tajani “per il partito e per il Paese”, ha replicato l’ex ministra dell’Istruzione. “Aderisco per diversi motivi, per il legame con Berlusconi, che è stato un innovatore nelle politica, nelle istituzioni”. “Sono felice – ha aggiunto – di potere dare il mio contributo. Il mio sarà un contributo costruttivo, in armonia con il segretario. Ci aspetta un lavoro importante”.

