Il leader dei 5 stelle ha parlato al banchetto della raccolta firme per sostenere la proposta di salario minimo legale

Giuseppe Conte condanna l’attacco di Hamas a Israele di sabato scorso. “Il M5S ovviamente condanna fortemente gli attacchi terroristici perché non è con la spirale di violenza che tu risolvi un problema che è storico in un lembo di terra. Noi ovviamente crediamo che anche il popolo palestinese abbia il diritto di vivere in pacifica convivenza però è altrettanto vero che di fronte ad attacchi terroristici c’è la condanna ferma senza se e senza”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle parlando domenica sera al banchetto della raccolta firme per sostenere la proposta di salario minimo legale.

