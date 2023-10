Il presidente M5S: "Meloni con il Cnel voltano le spalle a quattro milioni di lavoratori"

“Giorgia Meloni affossa il salario minimo con la complicità del Cnel di Brunetta e volta le spalle a quasi quattro milioni di lavoratori e lavoratrici sottopagati“. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dopo la pubblicazione del rapporto del Cnel sulla proposta di legge delle opposizioni in tema di salario minimo, che implicitamente accoglie le obiezioni sul tema da parte del governo. Il leader pentastellato ha poi annunciato: “Domenica saremo in piazza con il Firma Day a raccogliere le firme perché quando questa discussione parlamentare ripartirà ci sarà la voce dei cittadini a dar man forte per la realizzazione di questa riforma giusta”. Conte si è anche espresso sul tema della guerra in Ucraina, dichiarando: “Purtroppo il nostro governo persegue in una strategia bellicista e guerrafondaia”, e aggiungendo che “Giorgia Meloni appare convinta di perseguire questa strategia che non sta dando alcun frutto”, inviando armi e munizioni e tagliando invece risorse alla sanità, volgendo le spalle agli italiani sul salario minimo, caro carburanti e caro prezzi.

