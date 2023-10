Camilla Piredda (Udu): "Il governo non vuole più ascoltare le nuove generazioni"

Presenti al corteo della Cgil a Roma “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione” anche gli studenti di Rete Universitaria, organizzatori della protesta con le tende fuori dagli atenei italiani contro il caro affitti. “Il governo oggi non vuole più ascoltare le nuove generazioni e non si sta interessando alle nuove generazioni. Noi oggi questo non ce lo possiamo più permettere e siamo oggi qui in piazza per dire che noi non rimarremo in silenzio, e finché non ci ascolteranno continueremo a mobilitarci e a manifestare in tutto il Paese”, ha detto Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata