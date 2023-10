"Operato un approfondimento di quanto accaduto nelle ultime ore, sia a livello diplomatico che di intelligence"

Si è svolta oggi una riunione presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sulla drammatica situazione in corso in Israele, che è stato oggetto di un attacco militare e terroristico. Lo comunica una nota di palazzo Chigi spiegando che hanno partecipato i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell’Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e l’ambasciatore Francesco Maria Talò, consigliere diplomatico del presidente Meloni. “Nel corso della riunione – si legge nella nota – è stato operato un approfondimento di quanto accaduto nelle ultime ore, sia a livello diplomatico che di intelligence. Il governo segue con preoccupazione l’evolversi della situazione, in stretto collegamento con le istituzioni europee e con gli alleati”.

Rafforzate misure di sicurezza su obiettivi ebraici

C’è un rafforzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi ebraici in Italia. Lo si apprende da fonti del ministero dell’Interno. Disposto dunque l’innalzamento della vigilanza sui luoghi “sensibili”.

