Il fondatore di Libera alla manifestazione a Roma

Don Luigi Ciotti alla manifestazione della Cgil a Roma. “La nostra Costituzione ci chiede coerenza e impegno e non dobbiamo dimenticare che non è solo carta ma carne perchè agisce sulla vita delle persone. Io spero che ci sia sempre di più una politica non della forza ma la forza della politica. Una politica vera al servizio del bene comune e al servizio di tutti”, ha detto il fondatore di Libera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata