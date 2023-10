(LaPresse) A sorpresa, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si è presentata, tra il pubblico, alla conferenza stampa organizzata dalla famiglia di Giulio Regeni e dal suo avvocato presso la sede del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, indetta per fare il punto sui recenti sviluppi sul caso del ricercatore ucciso in Egitto. “Come dal primo giorno siamo qui a dare supporto alla famiglia di Giulio Regeni”, ha affermato a margine la leader dem che ha aggiunto: “Abbiamo sempre chiesto a questo governo e continuiamo a ribadire che deve fare ogni sforzo per ottenere la comparizione di questi quattro imputati. Non è possibile che l’Egitto continui a coprirli”.

