Paola Deffendi in conferenza stampa: "Ci verrà detto che è una trasferta tra paesi amici"

Paola Deffendi, mamma di Giulio Regeni ha parlato della prossima visita di Giorgia Meloni e Antonio Tajani al Cairo, in programma per l’11 ottobre in occasione di un festival musicale sponsorizzato dal Teatro San Carlo di Napoli. “Ci verrà detto che è una grossa trasferta culturale tra paesi amici. In realtà penso – e mi assumo quello che dico – che è un grosso affare commerciale”, ha detto in conferenza stampa, presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, la madre del ricercatore italiano rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato morto l’8 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata