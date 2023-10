Presente anche il presidente della Repubblica italiano Mattarella

A Oporto, in Portogallo, la riunione di due giorni dei capi di Stato dell’Unione europea. Presenti quelli di Germania, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta, Polonia e Romania. Sul tavolo la guerra in Ucraina e le prossime elezioni europee. Giovedì sera la cena di benvenuto organizzata dal padrone di casa, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, in una delle famose cantine di vino Porto, a Vila Nova de Gaia, di fronte alla città di Oporto.

