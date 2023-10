I due leader hanno parlato anche del tema del grano, il presidente ucraino: "Ho ringraziato l'Italia per il suo sostegno"

Incontro Meloni-Zelensky a margine del vertice di Granada. La presidente del Consiglio, ha avuto oggi a margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Granada un “cordiale incontro” con il Presidente dell’Ucraina: lo riferisce Palazzo Chigi in una nota. La presidente Meloni – si legge nella nota – ha confermato il continuo e convinto sostegno a 360 gradi del Governo italiano alle autorità ucraine per la difesa delle infrastrutture critiche e per le esigenze di Kiev in vista della stagione invernale finché sarà necessario e con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva. Il Presidente Zelensky ha ringraziato la presidente del Consiglio e il governo italiano per il supporto da sempre assicurato alle Istituzioni e alle popolazione ucraine. I due leader hanno discusso anche di come garantire sostegno sul tema del grano a favore dei paesi africani che stanno affrontando una crescente crisi alimentare.

“È sempre un piacere incontrarla. Insieme, stiamo difendendo l’unità europea e proteggendo le nostre nazioni e il diritto internazionale”, scrive Zelensky in un post pubblicato sul social X.

“Ho ringraziato l’Italia per il suo sostegno di principio e costante nel proteggere la nostra libertà, il nostro popolo, le nostre famiglie. Ho informato il Primo Ministro dei progressi della nostra controffensiva e delle nostre esigenze prioritarie di difesa. Abbiamo discusso del prossimo pacchetto di aiuti militari dell’Italia, compresi i modi per rafforzare la nostra difesa aerea” scrive il presidente ucraino. “Abbiamo anche discusso della prossima presidenza italiana del G7”, aggiunge Zelensky, “sono grato alla mia collega italiana per aver affermato che il sostegno all’Ucraina sarà tra le principali priorità dell’Italia. Ho anche ringraziato il Primo Ministro per la disponibilità dell’Italia ad assumere un ruolo guida nella ricostruzione di Odessa”.

