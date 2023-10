Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, commenta gli attacchi del centrodestra nei confronti di Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che ha disapplicato la normativa del governo in tema di migranti e che oggi è nel mirino di alcuni rappresentanti del governo per aver partecipato nel 2018 a una manifestazione di sinistra. “Io sono sempre convinto che un giudice debba essere imparziale, ma debba anche apparire imparziale. Però attenzione, il governo non deve approfittare di singoli episodi per costruire nuovi nemici”, ha detto il leader pentastellato. Che ha anche parlato dell’eventuale presenza dell’M5S alla manifestazione annunciata dal Pd per il prossimo 11 novembre: “Se il PD l’11 novembre terrà questa manifestazione e noi saremo invitati, se è contro le politiche di questo governo ovviamente noi ci saremo”.

