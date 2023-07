“Non c’è possibilità di contrastare i flussi irregolari senza affrontare le cause profonde che spingono le popolazioni a spostarsi”. Lo scrive il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un intervento pubblicato su Avvenire nel quale fa il punto sulla ‘Conferenza su sviluppo e migrazioni’ svoltasi lo scorso fine settimana alla Farnesina e sul vertice Onu sui Sistemi alimentari sostenibili, in corso nella sede della Fao a Roma. “Spesso l’Occidente ha dato l’impressione di essere più attento a dare lezioni, piuttosto che a dare una mano – osserva Tajani – E come ha ricordato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la recente intesa dell’Europa con la Tunisia può costituire un importante modello per avviare nuovi partenariati. Dovremo impegnarci nella lotta ai trafficanti di migranti, ma dovremo anche agire insieme per ampliare i canali di migrazione legale. Perché l’Italia e l’Europa hanno certamente bisogno di migranti, ma hanno bisogno di gestire i loro arrivi e non possono la sciare i migranti e l’Europa stessa in balia dell’illegalità”.

