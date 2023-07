Così la presidente del Consiglio intervenendo al vertice delle Nazioni unite sui sistemi alimentari

Giorgia Meloni intervene nel palazzo della Fao a Roma al vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. “Il fatto che la Russia si sia ritirata dall’accordo sul grano non fa altro che aumentare i problemi di sicurezza alimentare. Dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi possibili affinché la Russia riconsideri questa sua decisione”, ha detto la presidente del Consiglio.

Meloni cita il Papa: “Garantire diritto a non dover emigrare”

“Il nostro obiettivo è garntire che ciascuno possa godere dei propri diritti e non sia costretto a emigrare e possa vivere in pace nel proprio paese. Non sono parole mio ma di Papa Francesco, che ha chiesto alla comunità internazionale di codificare questo diritto. Dobbiamo sare la possibilità alle persone di vivere nel proprio Paese e, in tema di sovranità alimentare, di scegliere il proprio sistema alimentare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nel palazzo della Fao a Roma al vertice delle Nazioni unite sui sistemi alimentari.

“Per tre giorni Roma diventerà capitale della sicurezza alimentare mondiale. Una scelta che rende omaggio all’impegno italiano su una questione così importante: la sicurezza alimentare è sempre stata una delle lineee guida strategica della nostra politica estera” ed “è anche una delle sfide più importanti del nostro tempo”. ha aggiunto la premier.

“La sicurezza alimentare sarà all’ordine del giorno della nostra presidenza del G7 del prossimo anno”, ha dichiarato la presidente del Consiglio. “Abbiamo l’opportunità di cominciare un nuovo percorso verso la sicurezza alimentare mondiale, ispirato da innovazione e nuove tecnologie ma con le radici piantate nella nostra storia e identità”.

Meloni: “Con Africa cooperazione non predatoria”

“Dobbiamo creare un modello di cooperazione non predatorio con i Paesi africani per garantire loro la possibilità di vivere delle proprie risorse“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nel palazzo della Fao a Roma al vertice delle Nazioni unite sui sistemi alimentari. “L’Africa non è un continente povero – ha sottolineato – ma è pieno di risorse, ospita la metà delle risorse minerarie mondiali. La prosperità dei nostri vicini è la nostra prosperità”.

