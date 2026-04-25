Nba, ai playoff LeBron trascina i Lakers contro Houston. Vincono Boston e San Antonio

I Lakers battono Houston – priva di Durant – in trasferta in rimonta all’overtime 112-108 e si portano sul 3-0 nella serie di playoff Nba. I Rockets, avanti di 6 punti a 25″ dalla sirena finale, vengono puniti da un LeBron James da 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist e dai 21 punti di Smart, di cui 8 firmati nel supplementare. Inutile per Houston la doppia doppia di Sengun da 33 punti e 16 rimbalzi. Nelle altre gare di playoff disputate nella notte, colpo di San Antonio a Portland (120-108), che vale il 2-1 dei texani nella serie. Con l’assenza di Wembanyama sono Harper (27 punti e 10 rimbalzi) e Castle (33 punti e 5 assist) a trascinare gli Spurs. Ai Trail Blazers non bastano invece i 29 punti di Holiday. Vittoria esterna anche di Boston a Philadelphia (108-100 e 2-1 nella serie per i Celtics). Tatum e Brown cambiano marcia nell’ultimo quarto mettendo a referto 26 punti a testa, vanificando i 31 punti e 6 assist di Maxey, miglior realizzatore della partita.

AP Photo/Matt Slocum

Le partite di stasera

Il quadro di gara 3 si chiude nella notte tra sabato e domenica con altre tre sfide: Orlando Magic-Detroit Pistons, Phoenix Suns-Oklahoma Thunder e Atlanta Hawks-New York Knicks