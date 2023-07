Il capogruppo della Lega alla Camera: "Rischia di essere riferimento verso il basso"

Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari interviene sulla questione del salario minimo. “Per tutelare i lavoratori dall’inflazione e dal caro vita, per la Lega non è necessario un salario minimo fissato per legge, perché rischia di essere un riferimento verso il basso“, ha dichiarato Molinari. Siamo il Paese che ha la più ampia contrattazione collettiva e noi dobbiamo estendere la contrattazione collettiva ai lavoratori che non sono coperti. E, inoltre, continuare a tagliare le tasse sul lavoro, come stiamo facendo”, ha concluso l’esponente del Carroccio.

