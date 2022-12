Il capogruppo della Lega: "Dello scudo fiscale non sapevamo niente, e infatti non è stato presentato"

“Dell’emendamento che introduce uno scudo fiscale non ne sapevamo niente e infatti non è stato presentato. Gestione della manovra caotica? Normale come sempre e c’è anche il fatto che i tempi erano ristretti. Le opposizioni legittimamente lo fanno notare ma abbiamo viste manovre altrettanto caotiche con tempi meno ristretti di questi” così il capogruppo della Lega Riccardo Molinari a Montecitorio.

