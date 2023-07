Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli è intervenuto sulla questione del “blocco navale” per fermare il flusso di migranti dall’Africa. “Mentre voi dicevate: ‘È un’operazione di guerra’, noi dicevamo: ‘No, lo facciamo come accordi internazionali per mettersi davanti alle loro coste. Questo stiamo facendo. Stiamo facendo gli accordi. Noi speriamo di bloccare l’immigrazione clandestina senza aver bisogno di mettere le navi davanti ai porti. Stiamo lavorando affinché con queste nazioni ci sia una cooperazione”, ha spiegato Donzelli. “Mentre le altre nazioni e la Sinistra buonista hanno sempre pensato di sfruttare l’Africa per farsi altri interessi, noi stiamo cercando di collaborare con l’Africa per poter gestire finalmente il fenomeno migratorio e non subirlo, magari per accontentare qualche cooperativa rossa. Vogliamo bloccare le navi degli scafisti, questo è il blocco navale”, ha concluso Donzelli.

