Il deputato di Fratelli d'Italia: "Il piano non lo abbiamo scritto noi"

“Il presidente del Consiglio dice che lavoreremo per spenderli tutti, quelli che riusciamo a spendere, nel miglior modo possibile”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, intercettato dai cronisti vicino a Montecitorio. “Ci auguriamo di fare sempre l’interesse dell’Italia – ha detto -. Poi, che il pnrr non l’abbiamo scritto noi, che noi eravamo all’opposizione, che sono cambiati i tempi, che cerchiamo di migliorare, cerchiamo di fare in modo che questi soldi siano utili, sono tutte cose vere. Dopodiché, lavoriamo”.

