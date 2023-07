Sul tavolo Ucraina e Cina. Prove di dialogo con Schlein su salario minimo

Il 27 luglio il presidente americano Joe Biden accoglierà il primo ministro italiano Giorgia Meloni alla Casa Bianca “per riaffermare il forte legame tra Stati Uniti e Italia”. E’ quanto spiega la Casa Bianca. Saranno discussi “interessi strategici comuni” fra cui “l’impegno condiviso a continuare a sostenere l’Ucraina di fronte all’aggressione della Russia, gli sviluppi in Nord Africa e un più stretto coordinamento transatlantico per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese”. Infine si parlerà “della prossima presidenza italiana del G7 nel 2024”.

Salario minimo, Schlein: “Pronta a incontro anche domani”

“Con le altre forze di opposizione abbiamo unito i nostri sforzi sul salario minimo, per rispondere alla sofferenza di 3,5 milioni di lavoratori. Sono felice di leggere che ci sarebbe un’apertura della presidente del Consiglio a un confronto nel merito. Allora la maggioranza ritiri l’emendamento soppressivo, io sono disponibile a incontro anche domattina con lei e con il governo”. Così la segretaria del pd Elly Schlein, intervenendo in collegamento agli Stati generali del socialismo organizzati dal Psi a Roma. “A loro spiegherei che la nostra proposta va nella direzione di rafforzare contarttazione collettiva ma senza scendere sotto una certa soglia che abbiamo individuato in 9 euro l’ora come retribuzione tabellare”, aggiunge Schlein.

