La segretaria del Partito Democratico: "Continueremo a batterci per la nostra proposta"

Si parla ancora di salario minimo in Italia. “Musumeci parla di assistenzialismo? Io non so in che paese viva Musumeci. Nel nostro ci sono tre milioni di mezzo di lavoratori e lavoratrici poveri. Sono passati da “prima gli italiani” a “prima gli sfruttatori”. Vorrei che rileggessero l’articolo 36. Lavoro e povero non possono stare nella stessa frase. La destra pensa che il lavoro sia un favore, noi pensiamo sia un diritto”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di un convegno al Nazareno.

“Siamo in una Repubblica fondata sul lavoro. Continueremo a batterci per la proposta unitaria con le altre opposizioni sul salario minimo. Mi sembra che la destra quando fa queste dichiarazioni dimostri di essere in in difficoltà e di arrampicarsi sugli specchi perché non ha argomenti”, ha aggiunto.

