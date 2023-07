Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Dobbiamo fare in modo che 1800 miliardi fermi nelle banche si rimettano in circolazione"

“Noi vogliamo fare l’esatto contrario di quello che vuole fare la sinistra. Noi vogliamo fare il Salario ricco, frutto della crescita economica del nostro paese e non frutto di decisioni a tavolino che alla fine finiscono per danneggiare il cittadino”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’assemblea annuale di Coldiretti, sul tema del Salario minimo.

“Ci sono 1800 miliardi fermi nelle banche, di risparmio dei cittadini e delle imprese, noi dobbiamo fare in modo che questi soldi si rimettano in circolazione e tutto ciò dovrà portare ad avere il Salario ricco. Un Salario frutto di un sistema cambiato e che sia più dignitoso per ogni lavoratore italiano. Oggi – continua Tajani – abbiamo salari troppo bassi che devono confrontarsi anche con l’inflazione, ma la soluzione non è il Salario minimo perché abbassa i salari e non li alza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata