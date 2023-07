Il presidente della Repubblica all'assemblea annuale di Federcasse

Le banche cooperative svolgono “una funzione economica, una funzione sociale”, profondono un “impegno nel solco dell’applicazione delle norme della Costituzione: per queste funzioni la Repubblica vi è riconoscente”. Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, all’assemblea annuale di Federcasse, osservando che “è significativo sapere che i cittadini di 723 Comuni hanno, come unica presenza bancaria, una banca cooperativa, e che un terzo degli sportelli è collocato in Comuni delle cosiddette aree interne. Siete parte – ha affermato, rivolgendosi agli associati di Federcasse – di quella società civile che rende fecondo il nostro Paese”.

