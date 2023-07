La segretaria del Partito democratico ha incontrato i cittadini

Elly Schlein ha partecipato alla commemorazione della strage di via D’Amelio, a Palermo. Quel 19 luglio 1992 morì il magistrato Paolo Borsellino e assieme a lui persero la vita cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La segretaria del Partito democratico si è fermata a parlare con i cittadini, tra cui una signora che abitava in via D’Amelio proprio quando ci fu l’attentato commesso da Cosa Nostra 31 anni fa. “Sono stata al Parlamento europeo per portare avanti le battaglie sulla direttiva, sulla confisca. Abbiamo continuato a insistere. Bisogna portare avanti la battaglia contro le mafie anche a livello europeo. Ne parliamo spesso con Don Ciotti. Bisogna fare passi avanti”, ha detto Schlein.

