Il ministro degli Esteri dopo la grazia al ricercatore

“In politica contano i fatti, i fatti ci sono stati, quindi è arrivata una bella notizia, come ritenevamo sarebbe dovuta arrivare. In politica i risultati non capitano mai a caso”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito della grazia a Patrick Zaki, parlando con i aronisti a Montecitorio. “Dalla prima visita che ho fatto in Egitto ho detto, uscendo dall’incontro con al Sisi che ci sarebbe stata un’attenzione positiva per il caso Zaki. Oggi è arrivato un risultato positivo. Ripeto, contano i fatti”, ha aggiunto Tajani.

