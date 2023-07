Il ministro: "Stiamo lavorando e puntiamo ad avere un allineamento dei diversi programmi"

Sono convinto che nel giro 2-3 mesi avremo un quadro organico di riferimento per avviare una fase di attuazione concreta che possa non solo risolvere i nodi organizzativi ma anche mettere in campo una nuova strategia”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto in merito al Pnrr, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2023. “Stiamo lavorando e puntiamo ad avere un allineamento dei diversi programmi, con una programmazione unica nei prossimi 2-3 mesi”, ha spiegato Fitto.

