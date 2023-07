“Con le Regioni stiamo lavorando bene: abbiamo avuto una riunione in conferenza Stato-Regioni e abbiamo definito con loro un percorso che si sta sviluppando bene”. Così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Pnrr e il Sud, Raffaele Fitto arrivando all’assemblea annuale di Coldiretti, risponde ad una domanda sull’allineamento tra fondi coesione e Pnrr. “Abbiamo tavoli al ministero dove stiamo verificando lo state dell’arte del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. L’allineamento tra coesione e Pnrr è un’opportunità e il dialogo è molto positivo con le regioni“, aggiunge Fitto. Poi il ministro ha parlato anche dell’accordo saltato sul grano ucraino: “L’atteggiamento della Russia non lascia dubbi: dimostra e testimonia un approccio irresponsabile e ci fa capire che non ci sono dubbi su da che parte stare e chi sostenere”.

