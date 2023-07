Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri: "Mi è stata affidata una responsabilità. Il Cavaliere per me è stato padre, fratello, grande maestro, amico"

Antonio Tajani il 15 luglio è stato designato come segretario generale di Forza Italia. Ruolo che rivestirà almeno fino al congresso del partito. Alla presidenza di FI “mi candiderò perchè mi è stata affidata dal Consiglio nazionale una responsabilità” che “per me rappresenta una grande sfida e il modo migliore per onorare quello che è stato per me un padre, un fratello, un grande maestro, un amico: Silvio Berlusconi“, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ospite a Sky Start, su SkyTg24.

