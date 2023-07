Le parole della presidente del Consiglio dopo il viaggio sul Frecciarossa Roma-Pompei. Sul tema del concorso esterno ha aggiunto: "Mi concentrerei su altre priorità"

Giorgia Meloni assicura che sarà presente alle celebrazioni in ricordo di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta uccisi il 19 luglio 1992 a Palermo. “Non sono mai mancata alle commemorazioni della strage di via D’Amelio, non mancherò neanche quest’anno. Molti sanno come ho cominciato a fare politica e io lo ricordo molto bene”, ha detto la presidente del Consiglio durante il punto stampa al termine del viaggio sul nuovo Frecciarossa Roma-Pompei. Sul tema del concorso esterno ha aggiunto: “Comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata