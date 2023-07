L'ex premier e leader 5S: "Rimpianto non averlo approvato"

“Sul salario minimo noi ci siamo, il governo no. Non daremo mai tregua al governo e siamo pronti a farne una battaglia europea per il futuro del nostro Paese”. Così il leader M5s Giuseppe Conte a Sky tg24. “La propaganda la fa il governo. Le sue proposte sono irricevibili e indegne, perché significa fare chiacchiere propagandistiche sulla pelle dei lavoratori. Ecco forse il rimpianto c’è, non siamo mai riusciti a far approvare la legge sul Salario minimo né nel Conte I né nel Conte II perché non c’era la maggioranza in parlamento” ha aggiunto.

