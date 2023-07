La premier sul Frecciarossa per il sito archeologico: con lei il ministro Sangiuliano

(LaPresse) – A Roma, alla stazione Termini, l’arrivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni pre prendere il treno Frecciarossa diretto Roma-Pompei, che fa oggi la sua corsa inaugurale. Sul Frecciarossa 1000 anche l’Amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il direttore generale Musei del ministero della Cultura, Massimo Osanna e alcuni studenti universitari della facoltà di Archeologia. Il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane, che collegherà senza cambi la Capitale e uno dei siti archeologici più famosi al mondo, sarà effettuato con il Frecciarossa 1000 ogni terza domenica del mese. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

